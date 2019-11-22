Son Dakika Haberleri: Saklı cennet İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
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Saklı cennet İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak bilinen İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü.

Saklı cennet İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak bilinen İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü, doğa severleri hayran bıraktı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları eteklerinde yer alan İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü vadiyi ziyaret eden doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler, geldikleri vadide yürüyüş yaparak kartpostallık görüntünün keyfini çıkarıyor.


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:21 Kaynak: DHA
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