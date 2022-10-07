Saklı cennet Kazankaya Kanyonu ülke turizmine kazandırılıyor - Son Dakika
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Saklı cennet Kazankaya Kanyonu ülke turizmine kazandırılıyor

07.10.2022 10:10

Saklı cennet Kazankaya Kanyonu ülke turizmine kazandırılıyorYOZGAT Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum'un İncesu köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik Kazankaya kanyonu için eko turizm projesi hazırlandı.

Saklı cennet Kazankaya Kanyonu ülke turizmine kazandırılıyor

YOZGAT Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum'un İncesu köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik Kazankaya kanyonu için eko turizm projesi hazırlandı. Proje doğrultusunda kanyonun tarihi ve doğal güzellikleri bozulmadan korunması için çalışma başlatılacak.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken saklı cennet olarak adlandırılan Aydıncık ilçesinde yer alan Kazankaya kanyonunda yapılacak çalışmalar sonrası bölge, ülke turizmime kazandırılacak. Orman Genel Müdürlüğünce eko-turizm projesine dahil edilen Kazankaya Kanyonunun ülke turizmine kazandırılması için Yozgat Valiliği, Aydıncık Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan Kazankaya Kanyonun tarihi ve doğal güzelliği bozulmadan, 12 kilometrelik alanda yürüyüş yolları, tırmanış parkurları, seyir tepesi, gözetleme kuleleri ve konaklama yerleri yapılacak. Saklı cennet olarak da bilinen kanyon yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek.

Kazankaya Kanyonunun turizme kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, "Şuan da Orman Genel Müdürlüğümüz, valiliğimiz, belediyemiz, Oran Kalkınma Ajansı, özel idaresi ile kanyonun yolları yapılıyor. Burası 12 kilometrelik bir alan. Yozgat'a ait bölümde yürüyüş yolları, yürüyüş parkurları, kaya tırmanışı, gözetleme ve konaklama yerleri, seyir terasları, tırmanma parkurları yaparak çalışmalarımızın kanyonun diğer ucu olan İncesu köyüne kadar ulaşmasını istiyoruz. Bunun için çalışmalara start verildi. Proje tamam onay bekliyor. Onaylandıktan sonra çalışmalara başlanılacak. Tüm kurumlarla el birliği yapmış durumdayız. Buranın doğallığını bozmadan doğasına ve yapısına uygun olarak yerler yapmayı planladık. Amacımız turizm payından Aydıncık ilçemizin ve Yozgat'ımızın da pay almasını sağlamak. Turizme kazandırıp hem yurt içi hem yurt dışından insanların buraya gelmesini sağlamak. Aydıncık Kazankaya Kanyonu saklı bir cennet. İnsanın huzur bulduğu doğada gökyüzü, taş, kaya, ırmak ve bitkiler ile baş başa kalıyorsunuz. Gerçekten anlatılmaz yaşanır bir yer, saklı cennet diyoruz biz Kazankaya Kanyonuna." dedi.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kazankaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saklı cennet Kazankaya Kanyonu ülke turizmine kazandırılıyor - Son Dakika

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