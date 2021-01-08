"Saklı cennet" Kıyıköy, TürkAkım ile adını duyuruyor - Son Dakika

"Saklı cennet" Kıyıköy, TürkAkım ile adını duyuruyor

08.01.2021 11:03

Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım boru hattının Türkiye'ye ulaştığı nokta olan Trakya'nın "Saklı cenneti" Kıyıköy, proje sayesinde her geçen gün daha fazla tanınıyor.

Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım boru hattının Türkiye'ye ulaştığı nokta olan Trakya'nın "Saklı cenneti" Kıyıköy, proje sayesinde her geçen gün daha fazla tanınıyor.

AA muhabirinin, TürkAkım yetkililerinden edindiği bilgiye göre, şirket, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Kıyıköy beldesinde 2017'den bu yana Toplumsal Yatırım Programı kapsamında projeler yürütüyor.

Şirket tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkarılan Kıyıköy'e yerli ve yabancı turist ilgisi arttı.

Ziyaretçi sayısını 2017 yılından sonra bir hayli arttıran Kıyıköy, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen birçok turisti ağırladı.

TürkAkım ile turizmde atağa kalkan Kıyıköy, adını her geçen gün duyurmayı sürdürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, TürkAkım projesinin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Rusya'dan gelen gazın Kıyıköy üzerinden Avrupa'ya gönderilmesinin beldenin adının daha fazla duyulmasını sağladığını anlatan Bilgin, "Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve iki hattan oluşan TürkAkım, ülkemiz ve bölgemiz açısından stratejik önem arz ediyor. Dünyanın en derin deniz hattı projesi oldu. Dünyadaki mega projelerden biri. Projenin Kıyıköy beldesinden geçmesi hem gurur kaynağı oldu hem de bölgenin tanıtım ve turizmine katkı sağladı." dedi.

"Turist sayısında artış bekliyoruz"

Kıyıköy Turizm Derneği Başkanı Alptekin Yorulmaz ise TürkAkım projesinin Kıyıköy'e çok büyük kazanımlarının olduğunu, beldenin özellikle turizm alanında şahlandığını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıl öncesine kadar Kıyıköy'ün Türkiye'de çok fazla tanınmadığını anlatan Yorulmaz, yatırım ve sosyal sorumluluk projeleri ile beldenin Avrupa ülkelerinde bile tanınır hale geldiğini ifade etti.

Kıyıköy'ün TürkAkım ile turizmde neredeyse çağ atladığına şahitlik ettiklerini aktaran Yorulmaz, "TürkAkım bize pek çok destek verdi. Özellikle turizm alanında Kıyıköy'ün tanıtımı için etkinlikler düzenlendi. Kıyıköy, TürkAkım Projesi ile artık daha fazla tanınır hale geldi. Bu yıl yerli ve yabancı turist sayısında artış bekliyoruz." diye konuştu.

Beldenin küçük, sakin ve bakir kalmış bir balıkçı kasabası olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Kıyıköy, TürkAkım projesi ile pek çok habere konu oldu, çünkü uluslararası bir proje. Bu haberler sayesinde pek çok insan beldenin adını duydu. Biz halk olarak ilk başta tedirgin olmuştuk. Çünkü detayını bilmediğimiz çok büyük ve ciddi bir proje karşımıza çıktı. İlk zamanlarda turizm ile doğal gazı birbiriyle bağdaştıramamıştık. O yüzden bizim de çekincelerimiz oldu. Şirket gelerek bizleri bilgilendirdi ve turizmi etkileyecek bir şey olmadığını anladık. Bizim aklımızdan geçen sakıncalar yaşanmadı. Süreç ilerledikçe faydalarını ve kazanımlarını gördük. Şu an çok mutluyuz."

Yorulmaz, şirketin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de beldedeki işletmelere malzeme desteğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

TürkAkım projesinin açılışı, geçen yıl 8 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından gerçekleştirilmişti.

Türkiye, Kıyıköy, turist, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Saklı cennet' Kıyıköy, TürkAkım ile adını duyuruyor - Son Dakika


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