Saklı cennet Sarısu doğaseverleri bekliyor - Son Dakika

Saklı cennet Sarısu doğaseverleri bekliyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Sarısu sahil yöresi, doğal güzelliklerinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı 165 kuş türüyle dikkati çekiyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Sarısu sahil yöresi, doğal güzelliklerinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı 165 kuş türüyle dikkati çekiyor.

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Maviyle yeşilin etkileyici bir uyum içinde bütünleştiği Kandıra ilçesi, eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Koruma altına alındığı için yapılaşmanın çok kısıtlı kaldığı sahil yöresi, ziyaretçilerine sakin ve huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.

Ağaçların arasından süzülen Sarısu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada yer alan Sarısu beldesi, her yıl göç mevsimlerinde 165 türde binlerce kuşu ağırlıyor.

Sarısu, bu özelliğiyle kuş gözlemcilerinin de uğrak yerleri arasında bulunuyor. Göçmen kuşları gözlemlemek için Sarısu'ya gelenler, aynı zamanda derenin oluşturduğu doğa harikası lagünün doyumsuz manzarasının keyfini yaşayıp, masmavi sularda denize girme imkanı buluyor.

Kandıra şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sahil yöresi, kamp yapmak için uygun alanlar barındırıyor. Bu sayede doğaseverler, cıvıl cıvıl kuş sesleri arasında unutulmaz bir kamp deneyimi yaşıyor.

"Hem tatil hem de kuş gözlemi yapılabilecek bir yer"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürü İlker Özoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarısu'nun 1998 yılında tescil edilen 1019 hektarlık Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının içerisinde yer aldığını söyledi.

Kuş gözlemciliğinin yapıldığı Sarısu Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği noktanın sulak alan özelliği taşıdığını belirten Özoğlu, "Bundan dolayı göçmen kuşların da uğrak yeri. Sarısu'da 165 kuş türümüz var. En çok izlendiği dönemler kuşların göç ettiği ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Haziran ayında 25 kuş türü gözlemlenebiliyor. Bunlardan en çok görebildiklerimiz küçük orman kartalı, balıkçıl, doğan, şahin, saz delicesi, patka ve leylek." diye konuştu.

Özoğlu, kuş gözlemcileri için Sarısu'da üç katlı seyir kulesi inşa ettiklerini dile getirerek, "Sarısu'daki kuş gözlem kulesini her zaman açık tutuyoruz. Etrafında kamp alanları bulunuyor. Doğaseverlerin hem tatil hem de kuş gözlemi yapabilecekleri bir alan burası." ifadelerini kullandı.

"Kocaeli'nin en özel noktalarından birisi"

Özoğlu, Türkiye'de bu tür alanların çok az olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu yöreyi koruma altına aldık. Yapılaşmaya izin vermiyoruz. Tek yapımız kuş gözlem kulesi. Hemen etrafında da çadırlı kamp yapabilecekleri alanlar var. Sarısu Deresi'nin Karadeniz'e bağlandığı nokta tam bir sulak alan vasfında. Yaban hayatındaki kuşlar bu tür yerlerde barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermekte. Dolayısıyla Kocaeli'nin en özel noktalarından birisi."

Sarısu Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği noktada oluşan lagünün de seyir zevki yüksek bir manzara sunduğunu aktaran Özoğlu, bitki türü açısından da zengin olan bölgede sahil çamı, meşe, defne, ladin ve fundalıkların mevcut olduğunu aktardı.

Özoğlu, Sarısu'da çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ve yaban hayatını tanıttıklarını, bu sayede gelecek nesillere çevre ve doğa bilinci aşıladıklarını da sözlerine ekledi.

Karadeniz, Kocaeli, Kandıra, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Saklı cennet Sarısu doğaseverleri bekliyor - Son Dakika
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