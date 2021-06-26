Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi - Son Dakika

Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi.

Sivas'ın eşsiz güzelliklerinden Şuğul vadisi, Türkiye'nin korunacak doğal güzellikleri arasında yerini aldı. Dar kanyon içerisinden akan turkuaz rengi suyu ile "Saklı cennet" olarak adlandırılan vadi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nitelikli Doğan Koruma alanı olarak tescillendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vadinin Kesin korunacak Hassas alan olarak tescillenmesi için idari sürecin devam ettiği hatırlatıldı.