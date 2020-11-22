ŞANLIURFA - "Saklı cennet" Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - "Saklı cennet" Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor

22.11.2020 10:59

Şanlıurfa'da, bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi'ne, doğa tutkunu ziyaretçilerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Şanlıurfa'da, bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi'ne, doğa tutkunu ziyaretçilerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Fırat Nehri'nin oluşturduğu Takoran Vadisi, Siverek ilçesinden Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar uzanıyor. Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet"i olan vadi, özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, tarihi ve doğal güzelliklerin yerinde görülmesi amacıyla düzenlenen tekne turlarına katılarak eşsiz vadiyi gezme imkanı buluyor. - "Norveç fiyortlarına benziyor" Doğa Severler Gezi Kulübü Başkanı Mustafa İncealan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi ilk defa gezenlerin şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, amaçlarının bölgeyi tanıtmak olduğunu söyledi. Takoran Vadisi'ni Norveç fiyortlarına benzeten İncealan, şöyle konuştu: "Bugün Norveç'in ünlü fiyortlarını gezdik diyebiliriz. Çünkü gelen katılımcılar yaşadıkları şaşkınlığı anlatırken ancak bu güzelliklerin tatil bölgelerinde olabileceğini söylüyor. Biz de bu anlamda gelen ziyaretçileri gezdirip eğlendirmeye çalışırken aynı zamanda doğayla iç içe olmalarını sağlıyoruz. İnsanlar bölgedeki suyu, falezleri, doğayı ve manzarayı ilk defa görüyor. Aslında bu durum Kovid-19'dan kaynaklı uzun süre evde kalınmasına bağlı. Artık evlerde dört duvar arasında kalmaktan bıktık toplum olarak. İnsanlar bir şekilde özüne yani yeniden doğaya dönmeye başladı. Doğanın getirdiği güzellikleri yeniden yaşamaya başladılar." - "Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış" Tarih öğretmeni Gülşah Avşar, bölgenin doğal ve tarihi yapısıyla inanılmaz bir güzelliğe sahip olduğunu aktardı. Bölgenin doğa güzelliği karşısında büyülendiğini ve bu güzelliklerin herkes tarafından görülmesi gerektiğini ifade eden Avşar, "Bölgenin yapısına ve mağaralara baktığımızda yaşamın izleri var. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış durumda. Tek bir yönüyle değerlendiremeyiz. Umarım Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri de olmak üzere bölgenin diğer güzelliklerini de tanıtma fırsatına sahip oluruz. Çünkü bölge gezmeden anlaşılmayacak gibi duruyor, ancak görmek gerekiyor." dedi. Takoran Vadisi'ne ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini dile getiren Gülistan Avşar ise Türkiye'nin dört bir yanının ayrı güzelliklere sahip olduğunu kaydetti. Avşar, Takoran Vadisi'nin güzelliğinin etkileyici olduğunu ve insana huzur verdiğini belirterek, "Ben ülkenin birçok şehrini gezdim. Daha önce Dalyan Vadisi'ne gittim, orada da koyları gezdik. Dalyan ile Takoran Vadisi arasında fark yok denecek kadar az, hatta burası daha fazla güzelliğe sahip. Avrupa ile kıyasladığımız zaman ülkenin bilinmeyen, keşfedilmeyen muhteşem güzellikleri var. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet." diye konuştu. Vadinin tanıtım çalışmaları kapsamında bölge, seyahat acenteleri yetkilileri için de özel gezi düzenlendi.

ŞANLIURFA - Saklı cennet Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor
ŞANLIURFA - Saklı cennet Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor
ŞANLIURFA - Saklı cennet Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor
ŞANLIURFA - Saklı cennet Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor

Fırat Nehri, Gezi Parkı, Şanlıurfa, Norveç, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - 'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
Son Dakika! Korona tedbirlerince dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi Son Dakika! Korona tedbirlerince dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi         
09:57
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Yasağı delen alkollü vatandaş ekiplerin gözünden kaçmadı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Yasağı delen alkollü vatandaş ekiplerin gözünden kaçmadı! Nefes kesen kovalamaca kamerada         
01:28
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:21:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - "Saklı cennet" Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei