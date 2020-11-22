ŞANLIURFA - "Saklı cennet" Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da, bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi'ne, doğa tutkunu ziyaretçilerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Fırat Nehri'nin oluşturduğu Takoran Vadisi, Siverek ilçesinden Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar uzanıyor. Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet"i olan vadi, özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, tarihi ve doğal güzelliklerin yerinde görülmesi amacıyla düzenlenen tekne turlarına katılarak eşsiz vadiyi gezme imkanı buluyor. - "Norveç fiyortlarına benziyor" Doğa Severler Gezi Kulübü Başkanı Mustafa İncealan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi ilk defa gezenlerin şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, amaçlarının bölgeyi tanıtmak olduğunu söyledi. Takoran Vadisi'ni Norveç fiyortlarına benzeten İncealan, şöyle konuştu: "Bugün Norveç'in ünlü fiyortlarını gezdik diyebiliriz. Çünkü gelen katılımcılar yaşadıkları şaşkınlığı anlatırken ancak bu güzelliklerin tatil bölgelerinde olabileceğini söylüyor. Biz de bu anlamda gelen ziyaretçileri gezdirip eğlendirmeye çalışırken aynı zamanda doğayla iç içe olmalarını sağlıyoruz. İnsanlar bölgedeki suyu, falezleri, doğayı ve manzarayı ilk defa görüyor. Aslında bu durum Kovid-19'dan kaynaklı uzun süre evde kalınmasına bağlı. Artık evlerde dört duvar arasında kalmaktan bıktık toplum olarak. İnsanlar bir şekilde özüne yani yeniden doğaya dönmeye başladı. Doğanın getirdiği güzellikleri yeniden yaşamaya başladılar." - "Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış" Tarih öğretmeni Gülşah Avşar, bölgenin doğal ve tarihi yapısıyla inanılmaz bir güzelliğe sahip olduğunu aktardı. Bölgenin doğa güzelliği karşısında büyülendiğini ve bu güzelliklerin herkes tarafından görülmesi gerektiğini ifade eden Avşar, "Bölgenin yapısına ve mağaralara baktığımızda yaşamın izleri var. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış durumda. Tek bir yönüyle değerlendiremeyiz. Umarım Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri de olmak üzere bölgenin diğer güzelliklerini de tanıtma fırsatına sahip oluruz. Çünkü bölge gezmeden anlaşılmayacak gibi duruyor, ancak görmek gerekiyor." dedi. Takoran Vadisi'ne ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini dile getiren Gülistan Avşar ise Türkiye'nin dört bir yanının ayrı güzelliklere sahip olduğunu kaydetti. Avşar, Takoran Vadisi'nin güzelliğinin etkileyici olduğunu ve insana huzur verdiğini belirterek, "Ben ülkenin birçok şehrini gezdim. Daha önce Dalyan Vadisi'ne gittim, orada da koyları gezdik. Dalyan ile Takoran Vadisi arasında fark yok denecek kadar az, hatta burası daha fazla güzelliğe sahip. Avrupa ile kıyasladığımız zaman ülkenin bilinmeyen, keşfedilmeyen muhteşem güzellikleri var. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet." diye konuştu. Vadinin tanıtım çalışmaları kapsamında bölge, seyahat acenteleri yetkilileri için de özel gezi düzenlendi.