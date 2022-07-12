Saklı cennet 'Yedigöller'de mest eden manzara - Son Dakika
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Saklı cennet 'Yedigöller'de mest eden manzara

12.07.2022 10:56

Saklı cennet 'Yedigöller'de mest eden manzara Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası 'Yedigöller' mest eden manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Saklı cennet 'Yedigöller'de mest eden manzara

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası 'Yedigöller' mest eden manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde bulunan Yedigöller, muhteşem doğasıyla görenleri adeta cezbediyor. Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu irili ufaklı ve zümrüt gibi yeşillikler arasında sıralanan göllerden oluşan Yedigöller, yeşillikler arasında kaybolan eşsiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor.

Erzurum şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre ve Uzundere ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan ve Tortum Gölü'nün hemen altında Ulubağ köyü içerisinde bulunan en büyük gölün denizden yüksekliği 800 metreyi buluyor. Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Ayrıca Yedigöller, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor. Saklı Cennet 'Yedigöller' Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Uzundere, Türkiye, Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saklı cennet 'Yedigöller'de mest eden manzara - Son Dakika

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