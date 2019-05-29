Saklı cennet yeşil göl turizme kazandırılacak

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile saklı cennet olarak tabir edilen yeşil göl turizme kazandırılacak.

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile saklı cennet olarak tabir edilen yeşil göl turizme kazandırılacak.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Laçin ilçesine giderek incelemelerde bulundu. İlk olarak kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret eden Vali Çiftçi, daha sonra köy muhtarları ile bir araya geldi. Vali Çiftçi, doğa tutkunlarınca yeni yeni keşfedilmeye başlanan etrafı ormanlık alanla çevrili bulunan Yeşil Göl'ü gezdi.



Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir, doğa turizmi ile ekonomik yapısı zayıf olan ilçeye yeni gelir kaynakları sunmak, doğa yürüyüşleri gibi sportif faaliyetleriyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla proje hazırladıklarını açıkladı. Projenin OKA'ya sunulduğunu dile getiren Özdemir, çevre düzenlemesi ve sosyal tesislerinde yer aldığı projenin yaklaşık 1 milyon liraya mal olacağını ifade etti.



Vali Mustafa Çiftçi ise Yeşil gölün adeta saklı cennet olduğunu belirterek, burasının turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.



Göletin manzarasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, "İnsanlarımız hafta sonları buraya gelerek aileleriyle güze vakit geçirirler, dinlenir, eğlenirler. Bu projenin takipçisi olacağım" dedi. - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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