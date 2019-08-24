Son Dakika Haberleri: "Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu" şenlikleri
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"Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu" şenlikleri

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde "Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu" şenlikleri başladı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde "Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu" şenlikleri başladı.

Şeker Kanyonunun tanıtımı için Satuk köyü Uzunkum mevkisinde başlayan şenliğin açılış törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, Yenice'nin dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bitki çeşitliliği açısından çok değerli bir bölgede olduklarını belirten Gürel, "Bu güzel akşamı organize eden, birbirinden değerli sanatçıları bizlerle buluşturan tertip komitesine teşekkür ediyorum." dedi.

Şenlik kapsamında sanatçılar Şahika-Yalçın Erdem çifti ile Hasan Yılmaz sahne aldı.

Karabük, Yenice, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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