Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor

22.07.2022 11:33
Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor

Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliği bürünüyor Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliği bürünüyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Sivas Zara ilçesine uzaklığı 50 kilometre olan Canova köyü birbirinden güzel doğal gölleriyle dikkat çekiyor. Köye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Karagöl ve Ağa göl doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğal olarak oluşan göller yaz kış birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Aynı bölgede yan yana bulunan göllerin gün batımı çekilen görüntüleri ise mest ediyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu göller drone ile havadan da görüntülendi.

"Gün batımı şahane"

Köy sakinlerinden Serhat Koç, göllerin gün batımında şahane olduğunu söyleyerek, "Bu göller kışın ayrı güzel yazın ayrı güzel. Geleni cezbediyor. Gelenler çok oluyor. Mesela gelinle damat gelip orada fotoğraf çekilebiliyor. Biri Ağa göl diğer Karagöl. Mesala Karagöl'ün rengi hiç değişmez. Hep aynı renkte aynı tonda. Ağa göl ise ondan farklı oldukça güzel bir rengi var. Doğal oluşma göller. Gün batımın da şahane. Gitmenizi tavsiye ederim" dedi.

YORUMLAR
500
Fatih Oruç, Sivas Belediyespor'da Fatih Oruç, Sivas Belediyespor'da Z kuşağı flörtü evliliğe tercih ediyor Z kuşağı flörtü evliliğe tercih ediyor
Kaynak: İHA

Sivas Zara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement