Saklı göllerde gün batımı görenleri mest ediyor

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliği bürünüyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan göller gün batımı ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Sivas Zara ilçesine uzaklığı 50 kilometre olan Canova köyü birbirinden güzel doğal gölleriyle dikkat çekiyor. Köye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Karagöl ve Ağa göl doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğal olarak oluşan göller yaz kış birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Aynı bölgede yan yana bulunan göllerin gün batımı çekilen görüntüleri ise mest ediyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu göller drone ile havadan da görüntülendi.

"Gün batımı şahane"

Köy sakinlerinden Serhat Koç, göllerin gün batımında şahane olduğunu söyleyerek, "Bu göller kışın ayrı güzel yazın ayrı güzel. Geleni cezbediyor. Gelenler çok oluyor. Mesela gelinle damat gelip orada fotoğraf çekilebiliyor. Biri Ağa göl diğer Karagöl. Mesala Karagöl'ün rengi hiç değişmez. Hep aynı renkte aynı tonda. Ağa göl ise ondan farklı oldukça güzel bir rengi var. Doğal oluşma göller. Gün batımın da şahane. Gitmenizi tavsiye ederim" dedi.