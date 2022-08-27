Saklı kalmış cennet 'Şuğul Kanyonu' görenleri cezbediyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan saklı cennet 'Şuğul Kanyonu' doğaseverleri cezbediyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde eşsiz güzelliği ile adeta saklı kalmış Şuğul Kanyonu 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Farklı doğal yapısı ile dikkatleri üzerine çeken kanyon yüksek kayalıkların arasından akan berrak suyuyla doğa sevenleri hayran bırakıyor. Birçok yabani kuşa da ev sahipliği yapan kanyon, kayaların arasından sızan ufak şelaleleriyle de ziyaretçilerini cezbediyor. Hafta sonunu fırsat bilen doğa sevenler kanyonda yürüyüş yapıp suya girerek serinledi.

"Buranın bir havasını almak gerekiyor"

İmdat Önder, kanyonun gezilip görülmeye değer olduğunu söyleyerek, " Gürün kanyonunu görmeye İstanbul'dan geldik. Buranın güzel olduğunu söylediler. Dağları olsun yüksekliği olsun doğa harikası gezilmeye görülmeye değer yerler. Oturduğumuz yerde böyle güzel yerler olmadığı için burası bizim için hoş ve güzel . Buranın bir havasını almak gerekiyor. Sivas'a ve gürüne gelip buraya gelmek güzel bir duygu herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

"Daha önce gelmediğimize pişmanız"

Daha önce gelmediklerine pişman olduğunu belirten Harun Şimşek, " Eğlenme ve gezme amaçlı çocuklara gösterelim diye geldik. Hafta sonunu böyle değerlendirelim dedik. Geldiğimize memnun olduk. Daha önce gelmediğimize pişmanız. İnşallah bir dahaki sefere daha uzun süreli geliriz. Daha önce böyle olduğunu bilseydim piknik amaçlı gelirdim. Sabahtan akşama kadar daha güzel olurdu. Eğlenilecek güzel yerlerden biri" şeklinde konuştu.