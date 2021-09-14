Saklı Yüzler: Bosna Filmi - Son Dakika

Mirsad Cengiç ve Haris Spahiç Aliya tarafından Yugoslav ordusuna yerleştirilmiş genç Boşnak subaylardır. Haris yetimhanede büyümüş ve 1991 -1995 yıllarında Yugoslavya iç savaşında Sırpların Srebrenica’ya başlattığı Krivaya 95 harekâtında Sırp Ordusuna bağlı Çetnik Paramiliter Akrepler grubunda yer alır. Bosna ordusundaki komutan Mirsad’a bilgi sızdırıp Sırp baskınlarını önlemeye çalışırlar. Ancak savaşta çocukluk arkadaşları Bojan ve Almina’nın ölümüne, tecavüz ve işkencelere tahammül edemeyip Bosna ordusuna katılır. Mirsad ve Zahir ile beraber aynı cephede savaşırlar. Mirsad sevdiği kadın hemşire Leylay’ı, Zahir Kosova’dan beraber geldiği kardeşini savaşta kaybeder. Savaştan sonra bunlara sebep olan Sırp ordusunda kasap lakaplı Zeljko Perişiç’e bağlı Çetnik paramiliter bir çetenin peşine düşerler. Ancak sonuç alamazlar. Haris ve Mirsad aradan geçen 15 yıla rağmen savaş suçlularını bulup adalet önünde yargılanmaları için mücadele verir. Lahey’de kurulmuş olan uluslararası savaş suçluları mahkemesinde araştırma görevlisi Laura ve savaşta ailesini kaybetmiş olan avukat Nermina, Haris’i bulur. Ellerinde savaş suçlularıyla ilgili bilgilerin olduğunu söylerler. Onları bulmak için beraber çalışma teklifi yaparlar. Tek istedikleri adamları bulup kendilerine teslim etmeleridir. Haris teklifi kabul etmeden önce arkadaşlarıyla görüşeceğini söyler. Bosna Güvelik Teşkilatına bağlı olan Mirsad, Haris ve Zahir ile Srebrenica’da soykırım suçunu işlemiş Çetnikleri bulmak için amansız takip başlar.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Saklı Yüzler: Bosna

Yapımcı Firma: Çiçek Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

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