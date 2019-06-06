Son Dakika Haberleri: Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü
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Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

1 saat önce

Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü, System.String[]
Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
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