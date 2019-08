Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları doğa tutkunlarını cezbediyor (2)

Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonları, Valilik, Belediye, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan tanıtımlar ve düzenlenen geziler sayesinde, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.

Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve bazı kısımlarda 200 metreye varan yüksekliğiyle 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çekiyor.

Keban Baraj Gölü'nden başlayarak tekneyle gezilebilen 40 kilometrelik Karaleylek Kanyonu da alabalık tesisleri, sarp kayalıkları, karstik mağara oluşumları, tarihi mağara yerleşimleri, mağara tavanlarından sarkan yetişmiş ağaçları, karaleylek, martı, şahin gibi kuş türleri ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Valiliğin desteğiyle sağlanan modern tur teknesi ve çevredeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla gruplar halinde kanyonları rahatlıkla gezebilen ziyaretçiler, ilk kez gördükleri doğal yapılar karşısında adeta büyüleniyor.

"Dünya turizmi için önemli bir kazanım"

Elazığ Belediyesi ve Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneğince (YUFKAD) düzenlenen tur kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleriyle kanyonlarda inceleme yapan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Özen, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının sadece Elazığ ve Türkiye için değil dünya turizmi açısından da önemli kazanım olduğunu belirtti.

Kanyonları gezerken gördükleri doğal oluşumlar karşısında adeta büyülendiklerini ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Kanyonlarla ilgili hem gezi turları hem de turistik tanıtımlar konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu güzellikleri hem ilimize hem ülkemize tanıtacağız. Turistik gezi amaçlı farklı yerlere giden vatandaşlarımızdan, uzak diyarlarda böyle güzellikleri aramak yerine yanı başlarındaki bu tür güzellikleri görmelerini ve bunları tanıtmalarını, anlatmalarını istiyoruz."

"Şimdiden tüm Türkiye'nin ilgi odağı"

YUFKAD Başkanı Aygün Çam ise yeni keşfedilen Saklıkapı Kanyonu ile Karaleylek Kanyonu'nun, zengin kültürü, doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Elazığ'ın turizm potansiyelini daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Başta Valilik tarafından yapılan tanıtım ve organizasyonlarla her iki kanyonunun şimdiden tüm Türkiye'nin ilgi odağı olduğunu vurgulayan Çam, farklı illerden doğaseverlerin hem köydeki insanlar hem de kendileriyle irtibata geçerek kanyonları gezmek istediğini kaydetti.

Çam, "Akademisyenlerden oluşan yönetim kurulu üyelerimizle ortak akıl, ortak hareket noktasında kanyonlarda incelemelerde bulunduk, notlarımızı aldık. Bunu rapor haline getirip kanyonlarla ilgili uluslararası bir çalıştay yapacağız." bilgisini verdi.

FÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Demir, kanyonların fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yanı sıra doğa sporlarıyla ilgilenenler için önemli potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.

Özellikle Saklıkapı Kanyonu'nun, ulaşım ağının genişletilmesi ve altyapı düzenlemeleriyle turistik anlamda önemli cazibe merkezi olacağına inandığını belirten Demir, "Dünyadaki diğer örneklerine göre daha güzel, ilgi çekici ve farklı bir atmosferi var." diye konuştu.

"Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor"

FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, Saklıkapı'nın, kendine has karakteristik özellikleriyle Türkiye'deki ender kanyonlardan biri olduğunu söyledi.

Saklıkapı'nın bir ucunun Karaleylek Kanyonu'na dayandığını anlatan Şengün, bu yönüyle her iki kanyonun aynı gün rahatlıkla gezilebildiğine işaret etti.

Şengün, şu ifadeleri kullandı:

"Saklıkapı Kanyonu, oldukça ilginç, kendine özgü özellikleri olan, akarsuyun derini aşındırmasına bağlı oluşmuş Türkiye hatta dünyadaki en güzel kanyonlardan biri. Kanyonda rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Bu bölge ve çevrede yapılacak yeni düzenlemelerle, farklı coğrafi, jeomorfolojik ve turizme ait unsurların birlikte ele alınıp incelenmesiyle bölge bütünüyle değerlendirildiğinde turist akınına uğrayacaktır. Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor."

"Herkesin gelip görmesi gereken bir yer"

Ziyaretçilerden mimar Özgül Öztürk de ilk kez gördüğü kanyonların doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Saklıkapı Kanyonu'nun tırmanmayı gerektiren iki noktası dışında zorlu bir parkuru olmadığını kaydeden Öztürk, "İki noktada taşlardan atlamak ve kayalara tırmanmak durumunda kaldım. Bunun dışında kanyonun şahane doğa güzellikleriyle karşılaştım. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

Erdoğan talimat vermişti! Bombalanan emniyet binası millet bahçesine dönüşüyor

Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor