Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları doğa tutkunlarını cezbediyor (1)

Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarında bulunan Saklıkapı Kanyonu ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek Kanyonu, Valilik, Belediye, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan tanıtımlar ve düzenlenen geziler sayesinde, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.

Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve yer yer 200 metreye varan yüksekliği ile 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, yer yer rastlanan kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla ziyaretçilerini eşsiz doğa manzaralarıyla karşılıyor.

Keban Baraj Gölü'nden başlayarak tekneyle gezilebilen 40 kilometre uzunluğa sahip Karaleylek Kanyonu da içerisinde yer alan alabalık tesisleri, sarp kayalıkları, karstik mağara oluşumları, tarihi mağara yerleşimleri, mağara tavanlarından sarkmış vaziyette yetişmiş ağaçları, karaleylek, martı, şahin gibi kuş türleri ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Valiliğin desteğiyle sağlanan modern tur teknesi ve çevredeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla gruplar halinde kanyonları rahatlıkla gezebilen ziyaretçiler, ilk defa gördükleri doğal yapılar karşısında adeta büyüleniyor.

"Dünya turizmi için önemli bir kazanım"

Elazığ Belediyesi ve Yukarı Fırat kültür Sanat ve Kalkınma Derneğince (YUFKAD) gerçekleştirilen tur kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleri ile kanyonlarda incelemelerde bulunan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının sadece Elazığ ve Türkiye için değil, dünya turizmi için de önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Kanyonları gezerken gördükleri harikulade doğal oluşumlar karşısında adeta büyülendiklerini ifade eden Özen, şöyle devam etti:

"Kanyonlarla ilgili olarak hem gezi turları hem de turistik tanıtımlar konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu güzellikleri hem ilimize hem ülkemize tanıtacağız. Bizler turistik gezi amaçlı farklı yerlere giden vatandaşlarımıza uzak diyarlarda böyle güzellikleri aramak yerine yanı başlarındaki bu tür güzellikleri görmelerini ve gördükleri bu güzellikleri

tanıtmalarını ve anlatmalarını istiyoruz."

"Kanyonlarla ilgili uluslararası çalıştay yapılacak"

YUFKAD Başkanı Aygün Çam ise yeni keşfedilen Saklıkapı Kanyonu ile Karaleylek Kanyonu'nun, zengin kültürü, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Elazığ'ın turizm potansiyelini daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Başta Valiliğin yaptığı tanıtım ve organizasyonlarla her iki kanyonunun şimdiden tüm Türkiye'nin ilgi odağı olduğunu ve farklı illerden doğaseverlerin hem köydeki insanlarla hem de

kendileriyle irtibata geçerek kanyonları gezmek istediklerini kaydeden Çam, şöyle konuştu:

"Akademisyenlerden oluşan yönetim kurulu üyelerimizle ortak akıl ortak hareket noktasında kanyonlarda incelemelerde bulunduk, notlarımızı aldık. Bunu bir rapor haline getirip

kanyonlarla ilgili uluslararası bir çalıştay yapacağız."

"Herkesin gelip görmesi gereken bir yer"

Ziyaretçilerden mimar Özgül Öztürk de ilk defa gördüğü kanyonların doğal güzelliklerine hayran kaldığını, Saklıkapı Kanyonu'nun tırmanmayı gerektiren 2 noktası dışında zorlu bir parkuru olmadığını, kadın erkek herkesin rahatlıkla gezebileceğini aktardı.

Öztürk, "İki noktada taşlardan atlamak ve kayalara tırmanmak durumunda kaldım. Bunun dışında kanyonun şahane doğa güzellikleriyle karşı karşıya kaldım. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Doğayı seven herkesin gelip adım atması gereken bir yer." dedi.

FÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Demir ise kanyonların fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yanı sıra doğa sporlarıyla ilgilenenler için de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Demir, özellikle Saklıkapı Kanyonu'nun ulaşım ağının genişletilmesi ve yapılacak altyapı düzenlemeleriyle turistik anlamda önemli bir cazibe merkezi olacağına inandığını aktararak, "Dünyadaki diğer örneklerine göre daha güzel, ilgi çekici ve farklı bir atmosferi olan bir yer." diye konuştu.

"Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor"

FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün de Saklıkapı Kanyonu'nun kendine has karakteristik özellikleri ile Türkiye'deki ender kanyonlardan biri olduğunu söyledi.

Saklıkapı Kanyonu'nun bir ucunun Karaleylek Kanyonu'na dayandığını ve bu yönüyle her iki kanyonun aynı gün rahatlıkla gezilebildiğini aktaran Şengün, şöyle devam etti:

"Saklıkapı Kanyonu oldukça ilginç, kendine özgü özellikleri olan akarsuyun derini aşındırmasına bağlı olarak oluşmuş Türkiye'deki hatta dünyadaki en güzel kanyonlardan bir tanesini oluşturuyor. Kanyon içerisinde rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Bu bölgede ve çevrede yapılacak yeni düzenlemelerle çok farklı coğrafi, jeomorfolojik ve turizme ait unsurların birlikte ele alınıp incelenmesiyle bölge bütünüyle değerlendirildiği zaman yoğun turist akınına uğrayacak bir bölge. Çok ilginç özellikleri olan bir alan. Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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