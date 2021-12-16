SAKLIKENT'E MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika

ANTALYA merkeze 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kış aylarında yerli ve yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, kayak merkezi yönetimini sevindirdi. Merkezdeki kayak okulu işletmecisi Cuma Özaydın, ilk karın kayak yapmaya müsait olmadığını, sezonun bir hafta içinde açılmasını beklediklerini söyledi. Kar yağışının bir iki gün daha devam etmesi durumunda pistlerde sıkılaştırma çalışması yapılacağını belirten Özaydın, Yağış, yerde 10 santimetre kadar kar tutulmasına neden oldu. Havanın soğuk olması, zeminin sıkılaşması ve kayağa elverişli duruma gelmesi için önemli bir ayrıntı. İlk kar pist üzerinde iş makinelerinin yardımıyla eziliyor ve sıkılaştırılıyor. Haftaya yeni bir yağış geliyor. İşletme olarak sezona hazırız dedi.