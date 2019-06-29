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Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi

58 dakika önce

Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildiMUĞLA - Muğla ile Antalya'yı birbirinden ayıran ve buz gibi sularıyla dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Saklıkent Kanyonu, "Kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
MUĞLA - Muğla ile Antalya'yı birbirinden ayıran ve buz gibi sularıyla dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Saklıkent Kanyonu, "Kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.
Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırında yer alan Saklıkent Milli Parkı'na gelen turistler, 18 kilometrelik kanyonda, dik yamaçlara demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik köprüyle kanyonun girişine ulaşıp sudan, halat yardımıyla geçiyor. Kanyona gelen yerli ve yabancı turistler, şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşarken, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyerek, bazı noktalarda bellerine kadar ulaşan suyun içinden geçiyor. 18 kilometrelik kanyon içinde gezen turistler, dönüş yolunda çamur banyolarında keyifli dakikalar yaşıyor.
Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, milli park olarak korunun alanın son kararname ile hassas korunacak alan ilan edildiğini açıkladı. Türkan, Saklıkent ve bölgenin sahip olduğu ekolojik değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından kararın önemli olduğunu vurgulayarak, "Saklıkent, Muğla ve Antalya il sınırında yer alıyor. Muğla ile Antalya illerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bölge sahip olduğu endemik bitki yapısıyla dikkati çekiyor. Allah vergisi buz gibi su kaynakları var. Yaz aylarında sıcak ve nemden bunalan yerli ve yabancı misafirler kanyona gelerek serinliyor, sportif aktivitelerle hoş vakit geçiriyorlar." dedi.
Geçen yıllarda kanyonu ortalama 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Türkan, bu yıl da geçen yılların rakamına ulaşılacağını dile getirdi.
Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
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