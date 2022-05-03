Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

03.05.2022 16:40
Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyon, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi.

Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı. Bazı tatilciler kanyon içinde bulunan çamuru vücutlarına sürdü.

Kanyonu ziyaret eden Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, gazetecilere, dünden bu yana Saklıkent'te yaklaşık 2 bin ziyaretçinin ağırlandığını söyledi.

İki yıldır salgın nedeniyle vatandaşların çoğunun tatile çıkmadığını belirten Büyüker, "Bayram tatili dolayısıyla bir yoğunluk yaşanıyor. Pandeminin ardından ilk bayramlaşmamız oldu. Seydikemer'in turizm merkezi sadece burası değil. İlçemizde görülmesi gereken pek çok antik kentimiz de var. Herkesi ilçemize bekleriz." dedi.

Van'dan tatile gelen Barış Alan, bayram tatili dolayısıyla arkadaşlarıyla bölgeye geldiğini, kanyonun suyuna ve doğasına hayran olduğunu söyledi.

Bursa'dan gelen Semra Örnek de kanyonun doğa harikası bir yer olduğunu, belli noktasına kadar gittiği kanyonu herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul'dan tatile gelen Mert Balkış, ilk kez kanyonu ziyaret ettiğini, kanyonun yapısı ve suyunun çok güzel olduğunu belirtti.

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Seydikemer, Saklıkent, Bayram, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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