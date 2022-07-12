Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

12.07.2022 19:35

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi.

Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü Ramazan Yantır, gazetecilere, bayramın ilk üç günü kanyonu yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Tatil dolayısıyla ziyaretçilerin ağırlıklı olarak yerli turistlerden oluştuğunu belirten Yantır, "Uzunluğu 18 kilometre olan kanyon, Antalya ile Muğla'yı birbirinden ayırıyor. Tatilciler, 5 derece ölçülen suda serinliyor. Ziyaretçiler ayrıca rafting, çamur banyosu etkinliklerine de katılabiliyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

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