Saklıkent Kanyonu'nda sosyal mesafe yok - Son Dakika

Saklıkent Kanyonu'nda sosyal mesafe yok

Türkiye'nin en gözde turistik güzelliklerinden Saklıkent Kanyonu, en yoğun günlerini yaşıyor. Kanyona gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Antalya'ya 191 kilometre uzaklıkta, Antalya- Muğla sınırını çizen Eşen Çayı'nın kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu, uzunluğu 18 kilometre, yüksekliği 200 metre olan Saklıkent Kanyonu, son günlerde yoğun ilgi görüyor. Saklıkent Milli Parkı içerisinde yer alan kanyona gelen yerli ve yabancı turistler, genişliği 1- 1,5 metre olan dar köprüden adeta birbirlerine sürtünerek geçiyor.

Fiziki sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kanyonda birçok kişinin de maskesiz gezdiği görüldü. Kanyon içerisindeki su yatağının bulunduğu bölgede de yoğunluk oluşturanlar, yine sosyal mesafeye aldırış etmedi.