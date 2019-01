Saklıkent Kanyonu'nu 575 Bin Kişi Ziyaret Etti

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonunu geçen yıl 575 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Muğla- Antalya sınırında yer alan, 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu, 200 metre yüksekliğindeki dik yamaçlar arasında, su geçişleri ve zorlu parkuru ile macera tutkunlarının adresi olan kanyon; çamur banyosu, bungee jumping, rafting ve zipline gibi etkinliklerle dikkat çekiyor. Yaz aylarında, macera tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Doğal klima olarak anılan kanyonda hava sıcaklığı, dışarıya göre 5 derece daha düşük hissediliyor. 40 güvenlik kamerasıyla 24 saat izlenen kanyonda, hava durumu erken uyarı sistemi de bulunuyor.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı açıklamada, Saklıkent'in ziyaretçi sayısının her yıl arttığını, Saklıkent'in sadece ilçe için değil ülke turizmi için de önemli söyledi. Saklıkent, yerli yer yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında uğrak yeri olduğunu dile getiren Başkan Otgöz "2017'de 508 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 575 bin kişiye ulaştı. Her yıl gelenlere daha iyi hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Gelen herkesin memnun ayrılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Otgöz, özellikle bölgeye gelen yerli turistler Saklıkent'i mutlaka ziyaret ettiğini kaydetti. Yerli ve yabacı turistlerin güvenliği için kanyonda her türlü önlemin alındığını vurgulayan Otgöz, herkesin gönül rahatlığıyla kanyonu ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

