Üye Girişi
Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı

06.02.2022 16:15

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayak merkezindeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilecek.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Konyaaltı, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement