Saklıkent Kayak Merkezi'ne kar yağdı - Son Dakika

Vali Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından "9 Nisan Antalya Saklıkent'e kar yağdı. Koronavirüs dünyayı soğutuyor." paylaşımında bulundu.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin bulunduğu dağın zirvesine doğru, 35 santimetre kar olduğunu anlatan Sevindi, "Nisan ayında nadiren kar yağardı." dedi.

Saklıkent Kayak Kompleksinin Genel Müdürü Hasan Sevindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'in alt kesimlerinde 5 santimetre civarında kar kalınlığı oluştu.

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, Beydağları'ndaki Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde itibaren yerini kara bıraktı.

Antalya 'daki Saklıkent Kayak Merkezi 'nde nisanda yağan kar etkili oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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