Saklıkent Kayak Merkezi'nin güvenliği JAK timine emanet - Son Dakika
Üye Girişi

Saklıkent Kayak Merkezi'nin güvenliği JAK timine emanet

22.03.2022 11:10
Saklıkent Kayak Merkezi'nin güvenliği JAK timine emanet

Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu hava koşullarında mahsur kalan ve kaybolan tatilcilerin imdadına yetişiyor.

Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu hava koşullarında mahsur kalan ve kaybolan tatilcilerin imdadına yetişiyor.

Beydağları'nda 2400 rakımdaki kayak merkezi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli tercih noktaları arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler tesiste çeşitli kış sporları yaparken, 9 kişiden oluşan JAK timi de bölgede yaşanabilecek yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına karşı 7 gün 24 saat görev alıyor.

Tim, kar motosikleti ve kayak ekipmanları kullanarak zorlu hava koşullarında arama kurtarma, ilk yardım ve tahliye çalışmaları yürütüyor.

Arama kurtarma faaliyetlerinde 2 iz sürme köpeğinden de faydalanan uzman ekip, turistlerin tatillerini güven içinde yapmalarını sağlıyor.

"JAK timi, özel eğitim almış personelden oluşuyor"

JAK Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mahir Akdemir, AA muhabirine, timin her türlü olumsuz hava koşullarında çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Timin deprem, çığ düşmesi, sel, su baskını, toprak kayması ile bina çökmesi gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerde çalışmalar yürütebildiğini belirten Akdemir, "JAK timi, dağ, kanyon, mağara, uçurum, kayalık ve kuyu gibi yerlerde mahsur kalan, yaralanan ve yardım talebinde bulunan vatandaşlara yönelik arama kurtarma görevini icra eden özel eğitim almış personelden oluşuyor." dedi.

Gönüllülük esasına göre timde görev yapıldığını anlatan Akdemir, personelin komando eğitimi almış, iyi derecede yüzme bilen, fiziki yeterlilik testini başarıyla tamamlamış, sözlü mülakata tabi tutulan askerler arasından seçildiğini kaydetti.

Akdemir, JAK timinin 2018'den beri Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Mahir Akdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın kendilerine ulaştırılmasıyla en kısa sürede olayın niteliğine göre teknik malzemeleri hazırlayıp gerekli araçlarla olay yerine ulaştıklarını belirterek, "Mağdurla irtibat varsa mağdur, yoksa mağdur yakınıyla görüşme yapıp arama kurtarma faaliyetine başlıyoruz. JAK timi, 2018'den bu yana Antalya'da 156 kayıp vakasına, Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise 237 yaralı ve kayıp olayına müdahale etti." diye konuştu.

Tarihi Likya Yolu'nu keşfederek çizimini gerçekleştiren Kate Clow'un 2020'de bölgede yaptığı yürüyüş sırasında kaybolduğunu hatırlatan Akdemir, JAK timi olarak yürüttükleri 10 saatlik çalışma sonucunda Clow'u bulduklarını anımsattı.

YORUMLAR
500
Antalya plajlarında antrenman yapıp, karlı dağlarda mücadele ediyorlar Antalya plajlarında antrenman yapıp, karlı dağlarda mücadele ediyorlar Yedikuyular Kayak Merkezi, 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı Yedikuyular Kayak Merkezi, 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı

Jandarma Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saklıkent Kayak Merkezi'nin güvenliği JAK timine emanet - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:41:04. #1.11#
SON DAKİKA: Saklıkent Kayak Merkezi'nin güvenliği JAK timine emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement