Son Dakika Haberleri: Saklıkent'te Jak Timlerinden Karda Nefes Kesen Tatbikat

Saklıkent'te Jak Timlerinden Karda Nefes Kesen Tatbikat

12 dakika önce

ANTALYA'nın önemli tatil merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'nde vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı.

Saklıkent'te Jak Timlerinden Karda Nefes Kesen Tatbikat, System.String[]
ANTALYA'nın önemli tatil merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'nde vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timleri, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Ekipler, senaryo gereği, kayak yaparken düşen ve yaralanarak mahsur kalan kayakçıya titizlikle müdahale etti. Kar motorları ile bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk yardımın ardından yaralanan kayakçıyı sedye ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Jandarma ekipleri, Saklıkent'in vazgeçilmez keyiflerinden biri olan telesiyejde de kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kurtarma timleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan tatilciyi, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:01 Kaynak: DHA

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