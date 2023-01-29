Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu, 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Saklıkent Kayak Merkezi, hafta sonu kayak tutkunlarının akınına uğradı. Yüzlerce kişinin ağırlandığı merkezde, saat 12.30 sıralarında kayak yapan kişi, pist sonunda duramayınca telesiyej sırasında bekleyenlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kayakçı ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbarla harekete geçen UMKE ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, yaralılara hemen müdahale etti. İsimleri açıklanmayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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