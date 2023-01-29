Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

29.01.2023 14:37
Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan kişi duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarparken, kayakçı dahil 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan kişi duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarparken, kayakçı dahil 4 kişi yaralandı.

Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu, 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Saklıkent Kayak Merkezi, hafta sonu kayak tutkunlarının akınına uğradı. Yüzlerce kişinin ağırlandığı merkezde, saat 12.30 sıralarında kayak yapan kişi, pist sonunda duramayınca telesiyej sırasında bekleyenlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kayakçı ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbarla harekete geçen UMKE ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, yaralılara hemen müdahale etti. İsimleri açıklanmayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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