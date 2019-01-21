Saklıkent'te Keyifli Hafta Sonu
22 dakika önce
Antalya kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu oluştu.
Antalya
kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu oluştu. Kar
kalınlığının yarım metreye ulaştığı merkez, profesyonel kayakçıların yanı sıra çocuklarında eğlence merkezi oldu.
Kent merkezinden yaklaşık bir saatte ulaşılan Saklıkent Kayak Merkezi, küçük büyük herkesin ilgisini çekiyor. Profesyonel ve amatör kayak tutkunları için cazibe merkezi olan zirve, Antalya'da yaşayan ailelere de ev sahipliği yapıyor. Kayak bölümüne çıkmayan aileler merkezin alt taraflarındaki düzlük alanlarda kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Aileleriyle kar eğlencesinin tadını çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Yağan
kar altında mangal yakıp, kahvelerini içen aileler eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Konyaaltı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda gerekli olan trafik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri de sık sık tuzlama yaptı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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