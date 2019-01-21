Son Dakika Haberleri: Saklıkent'te Keyifli Hafta Sonu

Saklıkent'te Keyifli Hafta Sonu

22 dakika önce

Antalya kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu oluştu.

Saklıkent'te Keyifli Hafta Sonu, System.String[]
Antalya kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu oluştu. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı merkez, profesyonel kayakçıların yanı sıra çocuklarında eğlence merkezi oldu.

Kent merkezinden yaklaşık bir saatte ulaşılan Saklıkent Kayak Merkezi, küçük büyük herkesin ilgisini çekiyor. Profesyonel ve amatör kayak tutkunları için cazibe merkezi olan zirve, Antalya'da yaşayan ailelere de ev sahipliği yapıyor. Kayak bölümüne çıkmayan aileler merkezin alt taraflarındaki düzlük alanlarda kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Aileleriyle kar eğlencesinin tadını çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Yağan kar altında mangal yakıp, kahvelerini içen aileler eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda gerekli olan trafik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri de sık sık tuzlama yaptı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Kar, Antalya, Yaşam
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