SAKLIKENT'TE PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ - Son Dakika

Antalya kent merkezine 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, yoğun kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşıma kapandı. Dün geceyi tesislerde geçiren tatilciler, otoparktaki araçlarının yarısına kadar karla kaplı görünce şaşkınlık yaşadı.

Akdeniz bölgesini etkisi altına alan yağışlı ve fırtınalı hava, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak yaşandı. Kent merkezine 1 saat uzaklıktaki 2400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'ne ulaşım, ara ara kapandı. Jandarma ekipleri, Antalya- Saklıkent Yolu'nu kar yağışı sırasında güvenli ulaşım nedeniyle trafiğe kapatırken, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri ekipleri de yolun kapanmaması için uğraş verdi. Dün geceyi merkezde geçiren tatilciler bu sabah yaklaşık 50 santim daha birikip toplam 1.5 metreyi bulan kar kalınlığını ve otoparkta araçların kara gömülü halinin şaşkınlığını yaşadı. Bir tatilci o anları cep telefonu kamerasına kaydedip, Dize kadar. Yol kapalı. Yol yok. Yol dediğimiz yerde dize kadar kar var. Arabayı gece koyduk, sabah böyle dedi. Tatilciler küreklerle otomobil etrafındaki karları temizleme anlarını sosyal medyada paylaştı.