Saklıkent'te Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyüş

ANTALYA'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen temsili yürüyüşe katılan 2 bin kişi, karlı yolda 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

ANTALYA'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen temsili yürüyüşe katılan 2 bin kişi, karlı yolda 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.



1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekatı (22 Aralık 1914 - 17 Ocak 1915) sırasında şehit düşen askerleri anmak için Konyaaltı ilçesine bağlı 2400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla temsili yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri taşınan yürüyüşte yer alan asker ve polisler, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Gençler tarafından Vali Münir Karaloğlu'na Türk bayrağı verildi.



Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, bembeyaz hüzünlerden biri olan Sarıkamış şehitlerinin 104'üncü anma töreninin gerçekleştirildiğini söyledi. Gençlere seslenen Karaloğlu, "Sevgili gençler ne mutlu bize ki hürriyeti al sancaklı bayrağımızla, fedakarlığı vatanla, milletle, adaleti devletle özdeşleştiren bir ecdadın torunlarıyız. Ne mutlu bizlere ki vatan sevgisini ve vatan savunmasını imandan sayan bir inancın mensuplarıyız. Ne mutlu bizlere ki tarihi şanla şerefle, zaferlerle kahramanlıklarla dolu bir milletin fertleriyiz. Çanakkale Savaşı'ndaki düşmanın düşüncesi neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinden, Suriye'nin kuzeyinden terör koridoruyla çevirmek isteyenlerin düşünceleri aynıdır. Onun için Çanakkale'yi anlamadan Sarıkamış'ı iliklerimize kadar hissetmeden, 15 Temmuz gecesi dışarıdaki düşmanın içerideki maşalarını kullanarak yapmış olduğu darbe girişimini anlamadan bu topraklar üzerinde kıyamete kadar var olamayız. Onun için tarihimizi iyi anlamalı, iyi bilmeli, gençlerimize ve yavrularımıza tarih bilincini ve şuurunu vermeliyiz" diye konuştu.



Sarıkamış'ta doğa, iklim koşullarına askerin yenik düştüğünü anlatan Karaloğlu, şunları söyledi:



"Allahuekber Dağı'nı aşmak isteyen ordumuz maalesef kışlık kıyafetler olmadan, bizim gibi kepi paltosu olmadan eksi 30-40 derecede çoğunluğu donarak şehadete ulaştı. Rabbim Sarıkamış ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 2 senedir Antalya'da Sarıkamış şehitlerini anma programını Saklıkent'te idrak ediyoruz. Geçen sene güneşli bir gündü, kar üzerinde yürümüştük. Bu sene biraz daha Sarıkamış'taki şehitlerimizin yaşadığını hissettirmek için belli ki rabbimizin bir lütfudur, bir tipide buradayız. Şu anda yarım saattir buradayız ama hepimiz son derece üşümüş durumdayız. Biz de iliklerimize kadar Sarıkamış şehitlerimizi burada hissettik, yad ettik. Rabbim şehitlerimizin yolundan kıyamete kadar yürümeyi bizlere nasip etsin. Rabbim bu topraklarda kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek var olmayı bizlere nasip etsin."



Konuşmaların ardından Antalya Müftüsü Osman Artan tarafından Sarıkamış şehitleri için dua okunup saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı. Kar yağışı ve tipiye rağmen vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşe çocuğunu getiren bir kadının ayakkabıları dikkati çekti. Eskimiş yazlık ayakkabısının dışına çorabını sararak, soğuktan korunmaya çalışan kadın yürüyüşü çocuğuyla tamamladı. - Antalya

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