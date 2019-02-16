Saklıkent'te Telesiyej Arızalandı, Tatilciler Mahsur Kaldı
56 dakika önce
ANTALYA'da, Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyejin arızalanması nedeniyle onlarca tatilci havada mahsur kaldı.
ANTALYA'da, Saklıkent Kayak Merkezi
'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyejin arızalanması nedeniyle onlarca tatilci havada mahsur kaldı.Tatilciler, 1 saat sonra kurtarıldı.
Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyej, saat 14.00 sıralarında arızalandı. Arıza nedeniyle onlarca tatilci metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Teknik ekip, arızanın giderilmesi için çalışma başlatırken, telesiyej manuel olatak çalıştırdı ve tatilciler yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı. Arkadaşlarıyla kayak yapmak için zirveye çıkmak isterken telesiyejde mahsur kalan Yeşim Ertan, "Yarım saatten fazla havada kaldık. Hava çok soğuk. Öğrenci grupları başta olmak üzere çok sayıda insan mahsur kaldı. Bir kadının bağırışlarını duyduk. Telesiyeje bindikten beş dakika sonra durup, çalışmıştı. Manuel olarak telesiyeji çalıştırdılar, bizi zirvedeki kapalı bir alana aldılar. Telesiyeji boşalttılar" dedi. Saklıkent Kayak Merkezi'nde görevli Cuma Özaydın ise arızanın devam ettiğini, telesiyeji manuel olarak çalıştıklarını ve tüm tatilcilerin kurtarıldığını söyledi.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:41 Kaynak: DHA
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