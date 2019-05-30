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SAKRAD'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'a ziyaret

35 dakika önce

Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

SAKRAD'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'a ziyaret, System.String[]
Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

Kısa adı SAKRAD olan Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay göreve başlayan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'u makamında ziyaret etti. Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Özbakış, Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, Sekreter Burak Özkocacık ile üyeler Şefik Akar, Mustafa Metin ve Kemal Baloğlu tarafından gerçekleştirilen ziyarette, derneğin faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgi verilirken, gençlere yönelik birlikte gerçekleştirilebilecek afet-acil durum haberleşme ve telsiz eğitimi projeleri ele alındı. İl Müdürü Özsoy, SAKRAD yönetimine eğitim çalışmalarında tam destek olacakları sözünü verirken, SAKRAD işbirliği ile Sakarya genelinde tüm öğrencilere amatör telsizcilik eğitimi vermeyi planladıklarını söyledi. Ziyaret sonunda SAKRAD yönetimi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a Esma-ül Hüsna tablosu hediye ederken, Özsoy da SAKRAD yönetimine ebru tablo hediye etti. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:53 Kaynak: İHA
Sekreter, Sakarya, Güncel
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