Son Dakika Haberleri: Saksağan "Medet" sağlığına kavuştu
Son Dakika Güncel Haber

Saksağan "Medet" sağlığına kavuştu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bitkin halde bulunan ve bakıcısı tarafından "Medet" adı verilen saksağan sağlığına kavuştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bitkin halde bulunan ve bakıcısı tarafından "Medet" adı verilen saksağan sağlığına kavuştu.
İlçedeki bir petshopun sahibi Barış Kasapoğlu, bir müşterisi tarafından bitkin halde bulunan ve kendisine teslim edilen yavru saksağanı alarak bakmaya başladı.
Tedavisiyle ilgilendiği kuşun kısa sürede kendisine gelmesini sağlayan Kasapoğlu, halen bakıma muhtaç olan kuşa "Medet" ismini verdi.
Barış Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saksağanı veteriner hekim tavsiyesiyle protein odaklı beslediklerini belirtti.
Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Konserve mama, kedi ve köpek maması, tavuk ciğeri ve eti, kıyma ve sebze tohumları yediriyorum. Fakat genelde protein içerikli ürünleri tercih ediyor. Beslenmesi biraz zor diğer kuşlar gibi değil. Belli bir miktar yiyip doyana kadar yemiyor. Sanırım doğada anne ve babası çok sık besliyor. Şu an gayet sağlıklı, destek için vitamin ve minerallerde veriyorum."
Kuşun doğaya adaptasyon konusunda henüz hazır olmadığını aktaran Kasapoğlu, "Belli bir boya geldi. Bana muhtaç olmadan kendisine bakması lazım. Fakat hala bizden bakım bekliyor. Kapısı açık ve sık sık dışarı çıkıyor. Ağaçlara çıkıp parkta dolaşıyor ama doğada fazla vakit geçirmek istemiyor. Kendini burada daha güvende hissediyor. Biz ona alışsın diye doğada yiyebileceği besinler de sunuyoruz." diye konuştu.
Kasapoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle görüştüğünü, kuşun yardıma muhtaç olduğunu, doğaya tekrar bırakma şartıyla tedavisini üstlendiğini sözlerine ekledi.
Saksağan Medet sağlığına kavuştu
Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saksağan "Medet" sağlığına kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]