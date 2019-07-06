Son Dakika Haberleri: Saksıda Hint keneviri, musluk bataryasında esrar bulundu
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Saksıda Hint keneviri, musluk bataryasında esrar bulundu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, evinin balkondaki saksılarda dişi Hint keneviri yetiştiren, musluk bataryasına esrar gizleyen E.C., polis tarafından gözaltına alındı.

Saksıda Hint keneviri, musluk bataryasında esrar bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, evinin balkondaki saksılarda dişi Hint keneviri yetiştiren, musluk bataryasına esrar gizleyen E.C., polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 17 kök Hint keneviri ile 50 gram esrar bulundu.
Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan E.C.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, balkondaki saksılarda 17 kök dişi Hint keneviri, ayrıca kullanılmayan musluk bataryasının içine gizlenen 50 gram esrar ele geçirildi. E.C. polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
Sarayköy, Denizli, Güncel
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