Saksıda Hint keneviri, musluk bataryasında esrar bulundu
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, evinin balkondaki saksılarda dişi Hint keneviri yetiştiren, musluk bataryasına esrar gizleyen E.C., polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Sarayköy
ilçesinde, evinin balkondaki saksılarda dişi Hint keneviri yetiştiren, musluk bataryasına esrar gizleyen E.C., polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 17 kök Hint keneviri ile 50 gram esrar bulundu.
Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri dün, Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki bir apartmanda yaşayan E.C.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, balkondaki saksılarda 17 kök dişi Hint keneviri, ayrıca kullanılmayan musluk bataryasının içine gizlenen 50 gram esrar ele geçirildi. E.C. polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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