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Saksıda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde ekili vaziyette bir miktar Hint keneviri, 44 adet av tüfeği fişeği ve 3 bin 400 TL ele geçirildi.

Saksıda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde ekili vaziyette bir miktar Hint keneviri, 44 adet av tüfeği fişeği ve 3 bin 400 TL ele geçirildi.


Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli A.K.'nin ikamet ettiği eve düzenlenen operasyonda saksı içine ekili vaziyette ve yine yanındaki küçük saksıda kurutulmuş vaziyette bir miktar Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evin diğer odalarında da arama gerçekleştiren polis, 44 adet av tüfeği fişeği ve 3 bin 400 TL nakit para buldu.


Operasyonda A.K. isimli ev sahibi ile U.A. isimli bir şahıs gözaltına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
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