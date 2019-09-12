Son Dakika Haberleri: Saksıda kaçak silah
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Saksıda kaçak silah

26 dakika önce

Çorlu'da saksı toprağında kaçak silah ele geçirildi.

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Çorlu'da saksı toprağında kaçak silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı değerlendiren bir şahsı durdurarak arama yaptı.


Şahsı bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri elinde ağaç fidesi ile yürüyen şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, ağaç fidesinin taban toprak kısmına gizlenmiş vaziyette 4 adet tabanca ele geçirildi. Kaçak tabancalara el koyan polis ekipleri şüpheli şahsı da gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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