Saksıda kenevir dikkatten kaçmadı - Son Dakika

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kova ve saksılara ekili 105 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son bir hafta içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 1.86 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 415.47 gram esrar, 850.31 gram toz esrar, 105 adet ekili vaziyette Hint keneviri, 4 parça narkotik madde kullanma aparatı, 6 adet havalandırma cihazı, 1 adet nemlendirici, 1 adet elektrikli fanlı ısıtıcı, 1 adet termometre, 1 adet ısı ölçer, 4 adet ignitör (akım dengeleyici), 5 adet ısı ve ışık yayan ampul ile 2 adet duy, 1 adet sulama aparatı, 2 adet rulo şeklinde ve 4 adet parça vaziyette narkotik madde muhafazası için kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 2'si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli mercilerce tutuklandı. 6 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 4 şahsa ise 2313 SKM suçu kapsamında işlem yapıldı.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları pahalıya patladı

Polis ekiplerince yapılan denetimlerde 2 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 TL idari para cezası uygulandı. Şahısların ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. Bir şahsa Karayolları Trafik Kanununun 36/3-A Maddesince 2 bin 698 TL ve Ruhsat Sahibine Karayolları Trafik Kanununun 36/3-A Maddesince 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. - SİVAS