Saksıda kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı
1 saat önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:38 Kaynak: AA
'nin Karamürsel
ilçesinde, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tepeköy
Mahallesi'nde H.G. (40) ve N.G'nin (67) evlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler, saksılarda 24 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili H.G. ve N.G. gözaltına alındı.
Son dakika! Zırhlı Birlikler davasında karar: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı