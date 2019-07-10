Son Dakika Haberleri: Saksıda kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı
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Saksıda kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Saksıda kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]
Karamürsel, Tepeköy, Kocaeli, Kenevir, Güncel
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi'nde H.G. (40) ve N.G'nin (67) evlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler, saksılarda 24 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili H.G. ve N.G. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:38 Kaynak: AA
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