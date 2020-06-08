Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da evinin bahçesinde ve ormanlık alanda saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumarı Mahallesi yakınlarında bulunan Sazak mevkisindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Uyuşturucu elde edilen bitkiyi yetiştirdiği belirlenen Talat U.'yu takibe alan ekipler, şüphelinin ormanlık alanda saksı içinde yetiştirdiği kenevirleri otomobil ile Hamidiye Mahallesi'ndeki eve getirdiği sırada operasyon düzenledi.
Suçüstü yakalanan şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada saksılar içinde ekili 185 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.