Son Dakika Haberleri: Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı
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Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı

1 saat önce

BOLU'da, evinde saksıda 2 kök Hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70), polis tarafından gözaltına alındı.

Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı, System.String[]

BOLU'da, evinde saksıda 2 kök Hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70), polis tarafından gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oturan B.Ö.'nün evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, saksıda yetiştirilen 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:26 Kaynak: DHA
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