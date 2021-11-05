Saksıda uyuşturucu - Son Dakika

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çiçek saksısına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kozaklı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.P.'nin kullandığı aracı ilçe girişinde kontrollü olarak durdurdu. Araçta yapılan incelemede, poşet içerisindeki yapay çiçek saksısı içindeki alüminyum folyoya sarılı metamfetamin maddesi bulundu. Şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR