Saksıda uyuşturucu yetiştirirken yakalandılar - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Silifke ilçesi Kocapınar Mahallesi'nin kırsal bölgesinde, özel olarak hazırladıkları plastik kovalarda uyuşturucu madde elde etmek amacıyla Hint keneviri bitkisi ekimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde ekimi yapılmış 15 kök kenevir bitkisi



ile 7 gram toz esrar elde edilirken, haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan jandarma ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde, naylona sarılı halde 15 gram toz esrar ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN