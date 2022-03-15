Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş

15.03.2022 13:45
Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.Ü.'nün evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet saksı içerisinde 3 kök hint keneviri, bitkilerin gelişiminde kullanıldığı değerlendiren 1 adet siyah renkli projektör, bitkilerin yapay rüzgarlandırılmasında kullanıldığı 1 adet fan aparatı, 60.3 gram hint keneviri tohumu, 30 gram kubar esrar maddesi, 3.3 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından göz altına alınan A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Dinar'da polis operasyonunda eroin ele geçirildi Dinar'da polis operasyonunda eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Nevşehir, Hisarcık, Avanos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement