Saksıda yetiştirdiği uyuşturucuyu satarken yakalandı
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AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, evinde saksı içerisinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiği uyuşturucuyu satmaya çalışan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:09 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, evinde saksı içerisinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiği uyuşturucuyu satmaya çalışan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliği ekiplerince bir süredir takip edilen H.H.C. isimli şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramada 10 paket kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam 39.07 gram esrar maddesi, şeffaf poşet içerisinde 27.93 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda 67 gram esrar maddesi, ikamet çevresinde saksı içerisine ekilmiş 8 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ile paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen H.H.C. hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. - AYDIN
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