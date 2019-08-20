Son Dakika Haberleri: Saksıda yetiştirilen hint kenevirleri ele geçirildi
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Saksıda yetiştirilen hint kenevirleri ele geçirildi

1 saat önce

Adıyaman'da, bir ikametin çatısında saksı içerisinde yetiştirilen 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

Saksıda yetiştirilen hint kenevirleri ele geçirildi, System.String[]
Adıyaman'da, bir ikametin çatısında saksı içerisinde yetiştirilen 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan F.D.'ye ait ikamete Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda ikamet çatısında saksı içerisinde yetiştirilen 5 kök hint keneviri ve ikamet içerisinde 27 gram esrar ele geçirildi. Kenevire ve esrara el konulurken F.D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Narkotik, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:27 Kaynak: İHA
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