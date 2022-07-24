SAKSIDAKİ ÇİÇEĞİ ÇALDI - Son Dakika
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SAKSIDAKİ ÇİÇEĞİ ÇALDI

24.07.2022 10:46
SAKSIDAKİ ÇİÇEĞİ ÇALDI

AVCILAR'da bir işyerinin önüne gelen kadın, tatile giden kadının bakılması için emanet bıraktığı saksıdaki çiçeği çaldı.

AVCILAR'da bir işyerinin önüne gelen kadın, tatile giden kadının bakılması için emanet bıraktığı saksıdaki çiçeği çaldı. Esma Karabıçak, kızının kayınvalidesine 3 yıl önce hediye ettiği çiçeğin çalınmasına çok şaşırdığını söyledi.

Güvenlik kamerası ile kaydedilen hırsızlık, Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii'nde Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir AVM'deki kasap dükkanının önünde geçen salı sabahı meydana geldi. Sabah erken saatte AVM'nin önüne gelerek işyerlerinin önünde işine yarayabilecek bir şeyler olup- olmadığını araştıran kimliği belirsiz yüzü kısmen örtü ile kapalı kadın dönerken Erdal-Esma Karabıçak çiftinin işlettiği kasap dükkanının önündeki saksıda bulunan çiçeği alıp gitti. Esma Karabıçak, saat 08.00 sıralarında geldiklerinde saksıdaki çiçeğin olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı görünce çok şaşırdı. Karabıçak, bu çiçeği 3 yıl önce kızı Asya'nın (13) babaannesi Emine Karabıçak'a hediye ettiğini belirterek, "Kayınvalidem, tatil için memleketi Erzincan'a gitti. Kızımın adını verdiği 'Asyam' dediği çiçeği kurumaması ve ona bakmamız için bize emanet etmişti. Çiçek çalındığını ilk kez duydum. Çok şaşırdım. Bu çiçek emanetti ve kayınvalidem için manevi değeri vardı. İşyerimizin önüne artık hiç bir şey bırakamayacak mıyız?" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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