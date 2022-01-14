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Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi - Son Dakika

Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi

14.01.2022 12:32
Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin bodrum katında çiçek saksılarında 44 kök Hint keneviri ve 152,2 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin bodrum katında çiçek saksılarında 44 kök Hint keneviri ve 152,2 gram esrar ele geçirildi.

Suşehri ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 2 kişiyi takibe aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde bir eve düzenlenen baskında, bodrum katında kenevir üretimi için düzenek kurulduğu tespit edildi. Bodrumda kurulan havalandırma, ışık ve ısıtma sistemi ile çiçek saksılarında kenevir yetiştirildiği anlaşıldı. Saksılara ekilerek olgunlaşmaya bırakılmış 44 kök Hint keneviri, 152,2 gram esrar ile kenevir üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. Konuyla ilgili olarak İ.G. (38) ve K.G. (35) isimli 2 kişi gözaltına alındı. - SİVAS

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Hint Keneviri, Suşehri, Esrar, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi - Son Dakika
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