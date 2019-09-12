Saksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildi
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin takip ettiği B.M.'nin yanında taşıdığı ağaç fidanı saksısının içine özel yapılmış bölmede, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:28 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde polisin takip ettiği B.M.'nin yanında taşıdığı ağaç fidanı saksısının içine özel yapılmış bölmede, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tekirdağ
İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.M.'nin kaçak silah satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis
, teknik ve fiziki takibe aldığı B.M.'yi yanında ağaç fidanı saksısı ile yolda yürürken yakaladı. Yapılan aramada saksının içine özel yapılmış bölümde 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan B.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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