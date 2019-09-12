Son Dakika Haberleri: Saksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildi
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Saksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildi

8 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin takip ettiği B.M.'nin yanında taşıdığı ağaç fidanı saksısının içine özel yapılmış bölmede, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Saksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin takip ettiği B.M.'nin yanında taşıdığı ağaç fidanı saksısının içine özel yapılmış bölmede, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.M.'nin kaçak silah satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, teknik ve fiziki takibe aldığı B.M.'yi yanında ağaç fidanı saksısı ile yolda yürürken yakaladı. Yapılan aramada saksının içine özel yapılmış bölümde 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan B.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:28 Kaynak: DHA
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