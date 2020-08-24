Saksılara ve hazine arazisine kaçak kenevir ekti - Son Dakika

Saksılara ve hazine arazisine kaçak kenevir ekti

MALATYA - Malatya'da saksılara ve hazine arazisine ekilmiş 2 bin 200 kök kaçak kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan İlçesi Güzelyurt Mahallesi'nde Malatya İl Jandarma görevlileri, kaçak kenevir olduğu bilgisi aldı. Jandarma görevlilerinin çalışması sonucu bir evin bölümünde ve hazine arazisine kaçak ekilmiş toplam 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Evin bölümünde saksılara dikilmiş kaçak kenevirin sıcaktan etkilenmemesi için o bölüme serinletici de konulduğu görüldü.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.