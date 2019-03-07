Son Dakika Haberleri: Saksılara Zarar Veren Şüpheli Güvenlik Kamerasına Takıldı

Saksılara Zarar Veren Şüpheli Güvenlik Kamerasına Takıldı

6 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saksılara zarar veren şüpheli, MOBESE kameralarıyla tespit edildikten sonra yakalandı.

Saksılara Zarar Veren Şüpheli Güvenlik Kamerasına Takıldı, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saksılara zarar veren şüpheli, MOBESE kameralarıyla tespit edildikten sonra yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda korkuluk üzerindeki saksıların gece geç saatlerde kırılması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede bulunan MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saksılara H.D'nin (32) tekme atarak zarar verdiğini belirledi.

Arkadaşının evinde gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:59 Kaynak: AA

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