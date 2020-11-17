Saksılardaki çiçekleri söktüler - Son Dakika

Finike Belediyesi tarafından ilçe merkezinde halkın yoğun olduğu noktalara koyduğu saksılar içindeki mevsim çiçekler kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından söküldü.

Sabah çiçeklerin sökülmüş olduğunu gören ilçe sakinleri ile belediye ekipleri, yaşananlar karşılığında şaşkınlığını gizleyemedi. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Tatlıçay üzerindeki köprümüzün korkuluklarına saksılar yerleştirip, mevsim çiçekleri diktik. Burası ilçemizin merkezinde, hemşerilerimizin yürüyüş yaptığı, misafirlerimizin araçlarıyla geçtiği bir noktaydı. Rengarenk çiçeklerle ilçemizin görselliğini artırmayı hedeflemiştik. Ancak diktiğimiz çiçekler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sökülmüş. Sabah olayı haber aldığımızda yaşananlara çok üzüldük ve anlam veremedik" dedi.

Saksıdaki çiçekleri söküp atmanın adı her zaman pozitif olaylarla gündeme gelen Finike'ye yakışmadığını kaydeden Başkan Geyikçi, "Yaşananlar ilçemize de insanlığa da yakışmadı. Umarım bir daha bu tarz olaylarla karşılaşmayız" dedi. Finike Belediyesi, ilçenin dört bir yanını çiçeklendirmek için çalışmalarını sürdürecek. - ANTALYA